Bijna hele Achterhoek Raad wil behoud twee ziekenhuizen

Amphion, waar ze wél gastvrij zijn: ‘Voorbeeld hoe een theater moet zijn’

9 december DOETINCHEM - De rode stoel is terug in Doetinchem. Amphion is naast de grootste schouwburg van de Achterhoek ook de beste van Nederland. Deze week kreeg directeur Charles Droste voor de vierde keer te horen dat zijn paradepaardje Theater van het Jaar was. Niemand in de scene die het gek vindt dat de speciale stoel voor het winnende theater weer in Doetinchem staat.