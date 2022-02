Bijna-monumentale hooiberg knakt door storm: ‘Dit gaat me echt aan het hart’

Later tilde een windstoot de gehele kap met afgebroken roede nog eens op en deponeerde die op zijn kant bij het restant van de paal, dat nog in de grond zit. ,,Dit gaat me echt aan het hart”, zegt Leo van den Berg.



Alsof er een ufo is neergestort achter de boerderij. Zo beschrijft Van den Berg de aanblik. Sinds 2019 woont hij met echtgenote Wil (beiden 70) in de monumentale boerderij uit de eerste helft van de 19de eeuw.



De met zinkplaten beslagen hooiberg dateert van rond 1920, heeft Leo achterhaald. ,,Je ziet hier veel hooibergen met rieten kap, maar ook dit type kom je hier tegen. We willen de hooiberg repareren en weer op de plek terugzetten. Daar hebben we binnenkort een paar sterke vrijwilligers voor nodig.”