Bijna niemand kent hem, maar iedereen gebruikt de overblijfbeker van Johan: ‘De rest is geschiedenis’

Een zandstrook, bijzonder kunstgras, trainings­heu­vels én technische snufjes: Vitaal Sportpark daagt uit om te bewegen

9:18 LICHTENVOORDE - Met Vitaal Sportpark krijgt de accommodatie van Longa’30 in Lichtenvoorde er een voorziening bij die met de nieuwste inzichten jong en oud stimuleert om te bewegen. Wethouder Bart Porskamp is uitgenodigd om maandag de werkzaamheden in gang te zetten. In juni moet de aanleg zijn afgerond.