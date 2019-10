Bloedprikdieven slaan ook toe bij oudere vrouw in Haaksbergen

Vanmorgen om 09.45 kreeg een bewoonster op leeftijd van een woning in de Schaepmanstraat bezoek van een circa 40-jarige vrouw die bij haar en haar buurvrouw bloed wilde prikken. De Haaksbergse kreeg na alle publiciteit echter argwaan en liet de onbekende vrouw niet binnen.



Ook op een verzoek om binnen een mobiele telefoon op te laden, ging zij niet in. De politie neemt de zaak zeer serieus en stelt een onderzoek in.



De verdachte vrouw was in de 40 jaar oud, was ongeveer 1,70 meter lang, had een licht getinte huidskleur, droeg een donkere mogelijke grijze hoofddoek, zwarte jas en zwarte broek, en sprak correct Nederlands. ,,Heeft u vanmorgen rond 09:45 uur deze vrouw gezien, en mogelijk met welk voertuig ze was? Neem dan contact op met de politie.”