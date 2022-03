Blusschuim-ondernemer Rutgers klaagt Doetinchem aan in kwestie 1.320 gifvaten om rekening van enkele tonnen te voorkomen

Rutgers – wiens bedrijf in mei 2020 failliet ging – wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld door de gemeente Doetinchem voor de afvoer van het blusschuim in de 1320 gifvaten. De zaak dient dinsdagmorgen voor de bestuursrechter in Arnhem. Daarbij gaat het nog niet over wie opdraait voor de bodemsanering: de gemeente wil die kosten ook op Rutgers verhalen. De rekening die is neergelegd bij Rutgers bedraagt enkele tonnen, volgens diens advocaat Henk Grootjans.