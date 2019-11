Boeren bezetten woonwijk met zeker 50 trekkers: ‘We vertrouwen de provincie Gelderland niet’

Supermark­ten Doesburg krijgen nul op rekest: parkeren in 2020 duurder

7:24 DOESBURG - De supermarkten Albert Heijn en Coop in Doesburg vrezen veel klanten kwijt te raken als het parkeertarief volgend jaar met veertig cent wordt verhoogd naar 1,30 euro per uur. Beide supers liggen aan de Kloostertuin, die goed is voor ongeveer één derde van het totaal aantal betaalde parkeerplaatsen in de Hanzestad. De gemeente is niet gevoelig voor de kritiek.