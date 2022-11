Boeren krijgen geld als ze van hun landbouwgrond natuur maken

Voorzitter wijkraad Beinum in Doesburg stopt ermee: ‘Veel tijd kwijt en het levert maar weinig op’

DOESBURG - Dick Hoed stopt per 1 februari als voorzitter van de wijkraad in Beinum. Hij is er na tweeënhalf jaar klaar mee: ,,Het resultaat staat niet in verhouding met de hoeveelheid werk.”

23 november