Boeren woest om Donald Duck met ‘framing’ en ‘indoctrinatie van kinderen’

Een kinderboek door de ogen van dieren: schrijf­ster Marjan Tulp verbaasd over resultaat

23 september DOETINCHEM - Ze schreef eerder een avonturenroman over de witte schimmelhengst Leandro. Nu is haar eerste kinderboek uit, weer met dieren in de hoofdrol. Doetinchemse Marjan Tulp is een veelzijdig mens.