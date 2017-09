Boh Foi Toch eerste naam Zwarte Cross 2018

Parochies werken samen, priesterwijding in november

11 september GROENLO/WINTERSWIJK De twee rooms-katholieke parochies in de oostelijke Achterhoek gaan nauw samenwerken. Dat gebeurt vooral om het team van pastoor, diakens en pastoraal werkers in de in totaal zeventien kerken in te kunnen zetten. Dat team is uitgebreid met diaken Ronald den Hartog, die in november tot priester wordt gewijd.