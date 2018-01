Bonnie in tranen na wrede diefstal juwelen van overleden vrouw

Het is de Achterhoeker er alles aan gelegen de juwelen terug te krijgen. Achter zijn raam hangt een papier met een hartverscheurende oproep: 'Inbrekers vier jouw feestje. En gedenk mijn overleden vrouw. Maar verwoest mijn leven niet. De ringen en kettinkjes hebben bijna geen waarde, voor mij is het van grote emotionele waarde. Return If Possible'.



Zijn zoon Chris heeft een foto van die oproep op Facebook gezet, die is inmiddels meer dan 1.000 keer gedeeld. De hoop is dat de dader(s) berouw krijgen en de sieraden terugbrengen.



En het ook gestolen contante geld? Hou maar, zegt Ebbers. ,,Maar geef me alsjeblieft de spullen van mijn lieve Anja terug.’’