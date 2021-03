Bouwen, bouwen, bouwen in de Achterhoek of kijken of trek uit Randstad doorzet?

De cijfers over 2020 stemmen positief wat betreft deze trek vanuit de Randstad. Voor het eerst in jaren groeide hierdoor de bevolking van de zeven Achterhoekse gemeenten en wel in 2020 met 450 à 500 inwoners. Wat ook gunstig is, is dat zich hier meer mensen onder de 35 jaar hebben gevestigd dan er zijn vertrokken: een plus van ongeveer 155, terwijl dat in 2019 nog een min was van 255.