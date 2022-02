Bouwopleidingen kunnen vraag naar jonge werknemers niet aan: ‘Vrijwel iedere bedrijf heeft meer vacatures open staan’

Robbert is na dertien jaar agent af: ‘Het doet pijn om straks dat uniform uit te trekken’

WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Als politiestudent was hij erbij in Apeldoorn toen Karst T. op Koninginnedag een aanslag pleegde. En tijdens zijn eerste dienst als operationeel coördinator in Achterhoek-Oost lag er een lijk in de Boven-Slinge.

25 februari