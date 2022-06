Schuilen in een Toldijkse tent

stadse fratsen Ze mailt mij ook wel eens zonder punten en komma’s over haar problemen

Net als de vorige keer, toen ik ook een uur met de drie hoog wonende flatbewoner sprak, kom ik niet verder dan de hal. Zelf laat hij zich zakken op een stoel in de hoek, die al klaarstaat. Daar schuin tegenover, in de andere hoek staat een tweede stoel. Ik weet dat dat mijn plek is. De rest van de flat houdt hij voor mij verborgen.

25 juni