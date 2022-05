Toen viel de naam Doetinchem in de Tweede Kamer

Tentoon­stel­ling ’s-Heerenberg in kader van 450-jarig bestaan Nederland: een gravin tussen vele vuren

’S-HEERENBERG - Tolerant en vredelievend moet ze zijn geweest, Maria van Nassau. Maar de bewoonster van Huis Bergh en een kasteel in Ulft vergezelde haar man Willem wel op een bloedige veldtocht. In het Stadsmuseum Bergh is een expositie over de zus van de Vader des Vaderlands.

24 mei