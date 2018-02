Brand bij snackfabriek in Doetinchem onder controle

DOETINCHEM - In het pand van Intersnack aan de Havenstraat in Doetinchem is vanochtend brand uitgebroken. Die was rond 09.15 uur meester. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zou de brand zijn ontstaan in of bij een machine.