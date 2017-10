Brand in handel chemische producten blijft beperkt tot isolatiemateriaal

De brand is volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland in de nacht van vrijdag op zaterdag even voor 02.00 uur ontstaan in een verpakkingsmachine. Dat vuur is ontdekt door de bewoners van de nabijgelegen bedrijfswoning en meteen aan de brandweer gemeld. Die had de brand in de hal vrij snel uit, maar is daarna nog bezig geweest het vuur dat overgeslagen is in isolatiemateriaal in de wand van de hal te blussen.



Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was die smeulbrand lastig te lokaliseren en moest daarvoor isolatiemateriaal verwijderd worden. De brandweer heeft een uitslaande brand voorkomen en kon rond 03.45 uur sein brand meester geven.