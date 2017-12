Brandende vrachtwagen zet deel hal bij garage Huno in brand

DOETINCHEM - Aan de Edisonstraat in Doetinchem is vanavond een vrachtwagen in brand gevlogen die geparkeerd stond in een bedrijfshal bij garage Huno.

De vrachtwagen is naar buiten gereden. Dat heeft echter niet voorkomen dat de achterbak van het voertuig is uitgebrand en dat het dak van de bedrijfshal bij de garage deels in brand heeft gestaan. Ook daar is volgens de brandweer brand- en rookschade.

De brand is ontstaan nadat medewerkers een kacheltje op een gasfles in de vrachtwagen hadden aangesloten met het doel het voertuig te verwarmen om er morgen aan te kunnen werken. Terwijl zij gingen eten vatte de vrachtwagen vlam. tegen de tijd dat dat werd opgemerkt sloegen de vlammen al uit het dak.

De gasfles in de vrachtwagen is door de brandweer gekoeld. Twee mensen die aanwezig waren bij de brand zijn in de ambulance onderzocht. Zij hadden rook ingeademd.