Brandweer en boswachter vanwege droogte alert op natuurbranden: regen is welkom

Met liefst zeven voertuigen koerste de brandweer af op de brand in het Bergherbos.



,,We nemen geen enkel risico met natuurbranden”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. ,,We kijken naar de droogte en ook belangrijk is hoe de wind staat. We hebben fase 1 en fase 2, maar zitten nu in de tweede fase. Dat betekent dat we alerter zijn dan normaal bij het ontstaan van natuurbranden. We proberen er dan snel bij te zijn.”



Voorlopig zijn we nog niet van fase 2 af, vreest de woordvoerder. Een buitje verandert niets aan de zaak. ,,Daarmee is het probleem niet opgelost. Maar zo'n buitje is natuurlijk wel heel belangrijk voor de natuur.”