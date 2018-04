Brandweer ontdekt wietplantage bij brand in schuur Heelweg

Broers restaure­ren kerkje in Laag-Kep­pel

27 april LAAG-KEPPEL- Als kinderen fietsten ze dagelijks vanuit Drempt langs het kerkje in Laag-Keppel naar school in Doetinchem. Nu zorgen Rick en Mike Hulshof er voor dat het gemeentemonument uit 1880 wordt gerestaureerd als fraai visitekaartje van hun bedrijf Kunst of Art.