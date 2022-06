Bredevoortse marathonloper Tom van Beusekom is ernstig ziek: ‘Deze marathon ga ik niet winnen’

Hij kreeg een maand geleden, met vriendin Paula aan zijn zijde, de resultaten van een eerder onderzoek te horen. De Bredevoorter is ten dode opgeschreven. Opmerkelijk is hoe positief hij is, een dag na de eerste van vijf bestralingen. ,,Ik kan wel stil in een hoekje op de bank gaan zitten, maar dan is het snel gedaan”, reageert hij. ,,Ik raap mijn moed bij elkaar en pluk de dag. Dat is voor Paula ook leuker.”