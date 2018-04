'Bronbeek-veteranen praten niet, laat staan dat ze op de foto willen'

De foto van ‘meneer Aarts’, zoals hij zijn model noemt, is een van de twintig veteranenportretten die Hunter maakte. In een geïmproviseerde studio in het museum van Bronbeek , op een oude koloniale stoel, legde hij hem vast. Z’n oude KNIL-uniform met de hoge pet en de witte handschoenen werd er speciaal voor uit de kast gehaald.



„Eén handschoen uit, de andere aan: zo was het toen, zo moest het ook nu. Achteraf ben ik hem daar nog dankbaar voor. Dit is een man die in het verzet heeft gezeten en in de voorste linies gevochten heeft in Indië en Nieuw-Guinea. Hoezeer ook op hem de tijd vat heeft gekregen, zie je terug in dat ene beeld: een verweerde, rimpelige hand op een foto.”