Brug moet ontsnapte wolf terug naar roedel brengen

Er wordt al drie dagen lang geprobeerd de wolvin te vangen, tot nog toe zonder resultaat. Nadat het woensdag niet lukte haar te verdoven, werd een vangkooi met vlees geplaatst. Daar liet het dier zich niet in lokken. Donderdag lukte het opnieuw niet haar te verdoven, waarna de brug werd bedacht als creatieve oplossing.



Dit nadat de wolvin in de nacht naar woensdag had geprobeerd zichzelf naar binnen te graven in het met ruim twee meter hoge hekken omheinde verblijf: een teken dat terug wil naar de roedel. Graven is echter kansloos, want de hekken gaan ook nog een meter de grond in.