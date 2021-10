Buren in Halle zagen al langer wat in de berm: ‘Zwarte sporttas en twee vuilniszakken lagen er al dagen’

ACHTERHOEK EN LIEMERS AZSV heeft mazzel tegen DETO, DZC’68 blijft maar winnen en AVW’66 verliest Jelmer Goedhart

16 oktober HOOFDKLASSE B AZSV-DETO 2-2 (2-1). 1-0 Quinn Vervelde, 1-1 Melvin Degenaar, 2-1 Joost Rasing, 2-2 Tom Koelman. Het Aaltense AZSV had heel weinig in te brengen tegen DETO, maar pakte toch een punt. ,,We hebben heel veel achter de bal aangelopen", zei aanvoerder Niek te Veluwe. Met 11 punten uit 8 duels staat AZSV op de achtste plek.