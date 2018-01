Buren vreesden al voor ernstig ongeluk met container op de weg in Zutphen

'Ratten niet meer bij afval laten komen'

15:39 ’s-HEERENBERG - Om de overlast van ratten in de wijk Don Rua in ’s-Heerenberg tegen te gaan, worden de boxen waarin de vuilcontainers staan dichtgemaakt. Zo wil de gemeente Montferland voorkomen dat de ratten bij het afval kunnen. Ook schakelt ze opnieuw een bestrijdingsbedrijf in om het rattenprobleem in de wijk op te lossen.