Burgemeesters: 'Meer geld nodig voor opvang verwarde personen'

Het aantal meldingen van verwarde personen die zich problematisch gedragen, is in Nederland verdubbeld ten opzichte van 2011. In Doetinchem waren vorig jaar 4,7 meldingen per duizend inwoners, blijkt uit cijfers van de politie. Dat is meer dan in Arnhem of Amsterdam, die beiden 3,7 meldingen per duizend inwoners hadden. Een duidelijke verklaring hiervoor ontbreekt. In de omliggende gemeenten was het aantal meldingen beduidend lager: in Montferland 1,9 per duizend inwoners, in Oude IJsselstreek 1,7 en in Bronckhorst 1.

Crisisteam

Als iemand een acuut gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt en hij wil niet worden opgenomen, kan een psychiater van een crisisteam vragen om een gedwongen opname. De burgemeester beslist hierover. In 2012 kreeg de Doetinchemse burgemeester gemiddeld twee verzoeken per maand, in 2017 zijn het er acht per maand.

Bezuinigd

Als één van de oorzaken wordt de huidige samenleving gezien, die steeds sneller en ingewikkelder wordt. ,,De samenleving tolereert ook steeds minder overlast’’, aldus Boumans. Maar de Doetinchemse burgemeester ziet nog een oorzaak. ,,Vijf tot tien jaar geleden hadden we nog grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz, MP) die binnen hun muren veilige plekken boden voor verwarde mensen. Daar is heel sterk op bezuinigd, tot wel de helft van het budget. Veel van deze mensen wonen nu, met begeleiding, in wijken en dorpen. Als zij doordraaien, krijgen politie, ambulance en gemeente met hen te maken.’’

Bengevoord

,,Ik maak me zorgen om de stijging van het aantal meldingen van verwarde personen. Deze mensen zijn ziek en hebben hulp nodig. Daarom moet er weer meer geïnvesteerd worden in goede opvangplekken voor hen.’’ In juni van dit jaar zei burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk ook dat de omgang met verwarde personen een te zware wissel trekt op de politie. En ook Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek pleit voor meer geld voor opvang en zorg.

Bewuste keuze