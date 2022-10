Busbedrijven geïrriteerd over vakbond: ‘Ze stoken mensen op tegen de werkgever’

Oud-CDA’er en directeur zuivelhan­del uit Didam nummer één voor BBB in Gelderland, partij presen­teert lijsttrek­kers

Rik Loeters uit Didam is kandidaat-lijsttrekker Gelderland voor de BoerBurgerBeweging (BBB) de verkiezingen voor Provinciale Staten in. Carla Evers uit het Twentse Hezingen is dat voor de BBB in Overijssel en Anja Keuter uit Urk is dat voor Flevoland.

22 oktober