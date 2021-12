Buurt en politie maken jacht op Doetinchemmer (35) na inbraak en bedreiging met mes

Dit bericht het Dagblad van het Noorden. Volgens de Groningse krant ging er aan de bedreiging een diefstal vooraf. De Doetinchemmer zou hebben ingebroken in een woning aan de Burgemeester Jonkerenstraat in Sappemeer. Dat is een dorp dat ligt tussen Groningen en Winschoten.



Op Facebook meldt de politie ‘Basisteam Ommelanden Midden’ dat een oplettende burger melding had gedaan van diefstal uit betreffende woning. Volgens de politie heeft de verdachte daarna iemand op straat bedreigd met een mes. Wie dat is geweest wordt niet duidelijk uit het bericht van de politie.



Na de melding volgde een zoektocht in de buurt. Meerdere buren hielpen daarbij. Na een burgernetmelding is de Doetinchemmer uiteindelijk aangehouden. Hij zit vast en is verhoord.