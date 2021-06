Buurt schrikt zich rot van mannen die met vreemde verzoeken voor de deur staan: ‘Echt heel eng’

STADSE FRATSEN Een sterk verhaal, tot een Noorse piloot Enghuizen bezoekt

13 juni Zijn logés steekt de graaf van Enghuizen tijdens de oorlog in groene overalls. Nou ja, logés; geallieerde militairen zijn het - vaak Britse piloten - die ondergedoken zijn op zijn landgoed bij Hummelo. Om ze lichaamsbeweging te bieden, stuurt de graaf ze in groene overalls de bossen in en drukt ze op het hart geen Engels met elkaar te praten.