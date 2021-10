Buurt 't Hilgelo in verzet tegen horecavergunning Beachclub: ‘We willen dat er gehandhaafd wordt’

Mijn leven, mijn dromen Abdi Ali gaat voor basketbal­car­riè­re: ‘Hoop de NBA te halen, anders word ik dierenarts­as­sis­tent’

17 oktober Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Abdi Ali Ibrahim (15) uit Doetinchem. Hij hoopt op een basketbalcarrière in de Amerikaanse NBA, de National Basketball Association.