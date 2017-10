Over de grens Mysterieuze man met drakentattoos herinnert zich niets meer

13:12 BEEK - De politie in de grensstreek bij Beek zoekt al enkele dagen naar de identiteit van een man die zondagavond laat werd gevonden nabij de grensovergang. De man was gewond aan zijn hoofd en was niet in staat te vertellen wie hij is en waar hij woont.