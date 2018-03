Campagnestunt CDA: metersgroot partijlogo in Achterhoekse wei

Het bestuurslid van de christendemocraten in Oost Gelre was er zaterdagmorgen zo'n twee uur mee bezig om de drie letters in de wei te ploegen. De trekker met de ploeg erachter rondde het laatste deel van de 'A' rond 10.30 uur af, vertelt CDA-college Walter Leemreize (nummer 3 op de lijst), die de foto op Facebook zette.



Wat opvalt is dat het het logo in het juiste lettertype is geploegd. Hoe dat kan? Leemreize: ,,Dat is een wat technisch verhaal, maar het komt erop neer dat een landmeter heeft geholpen met het uitzetten van een route via satelliet. Die kon de trekker daarna zo volgen.’’