Campina in Lochem ontruimd wegens salpeterzuur-gevaar

Het lek kon binnen een uur worden gedicht door een specialistisch team. Daardoor verdween de salpeterzuurwolk als sneeuw voor de zon. Waarmee ook het gevaar was geweken. Hoe het lek kon ontstaan is niet bekend.



Salpeterzuur is de straatbenaming voor waterstofnitraat en kan erg gevaarlijk zijn wanneer het vrijkomt. De dampen kunnen de longen beschadigen wanneer ze geïnhaleerd worden. Ook kan het prikkeling, tijdelijke blindheid, ogen vol vocht, veroorzaken.