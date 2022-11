Camping Halfweg moet permanente bewoners buiten de poort zetten op straffe van boete

Gebeurt dat niet, dan legt burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek de eigenaren een boete op van 1250 euro per week per woonobject. Dit besluit gaat over een jaar in, want erkent de burgemeester: ,,We hebben zelf meegewerkt aan dit probleem en dat hebben we niet goed gedaan.”

Man slaapt in schuur

Eigenaar van de camping Petra Aarsen vertelt dat een jaar of acht geleden de gemeente aanklopte met een man die tot dan toe in een schuur sliep. Het verzoek was om de man in een caravan te huisvesten. ,,Dat is gebeurd en daarna zijn er nog veel meer gekomen en ook weer gegaan”, zegt zij.

Momenteel wonen er vijf mensen permanent. ,,Deze week zijn we nog gebeld door een zorginstantie of we nog een stacaravan of een blokhut vrij hadden? We hebben ‘nee’ gezegd. In verband met de hoge gasprijzen,” zegt Aarsen.

Klagende buurman

Permanent wonen op een camping mag niet. Dat is algemeen bekend, ook bij de eigenaren van camping Halfweg. Maar de gemeente vroeg er dus om en gedoogde het. Aarsen is dan ook verrast dat Oude IJsselstreek nu gaat handhaven.

Zij heeft wel een idee waardoor dit komt. ,,Een buurman heeft een aantal weken geleden geklaagd. Daar zal het wel aan liggen.”

Burgemeester Van Dijk bevestigt dat er klachten zijn binnengekomen waarop de zaak opnieuw is bekeken.

Niet verpieteren, maar verder helpen

Omdat langdurige bewoning jarenlang oogluikend is toegestaan, gaat Van Dijk de campinggasten niet direct op straat zetten en de boetes opleggen. ,,We nemen onze verantwoordelijkheid. We gaan onderdak regelen en waar nodig zorg inzetten. We gaan deze mensen niet laten verpieteren, maar verder helpen.”