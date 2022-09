Canadezen treden 77 jaar later in de voetsporen van hun vader of opa

De Canadezen namen zelf het initiatief voor deze voettocht. Bij Karen Hunter begon de hele onderneming. Haar vader hielp in de Tweede Wereldoorlog mee bij de bevrijding van Nederland. Toen dat eenmaal zover was moest Gilbert Hunter nog een half jaar in Nederland blijven voordat er een vliegtuig beschikbaar was om hem terug te brengen naar Canada.

De geschiedenis herbeleven

Thuis in Canada praatte hij nooit over zijn tijd in Nederland. Als er ook maar iets op werd gezinspeeld dan haakte vader Hunter af. Vlak na zijn dood vond zijn dochter toch zijn memoires. Op basis daarvan is zij helemaal in zijn Nederlandse geschiedenis gedoken. Haar wens om die geschiedenis ook te gaan beleven was zo groot dat ze samen met kinderen en kleinkinderen van andere veteranen naar Nederland komt.

Van Megchelen naar Almen in twee dagen

De tocht door de Achterhoek begint zaterdagochtend vroeg in de grensplaats Megchelen. De groep wordt begeleid met doedelzakmuziek. Voor en achter de stoet gaan militaire voertuigen mee. Op de eerste dag van de tocht lopen de mensen naar Etten. Daar worden ze rond half 3 groots onthaald door onder andere inwoners daar en zullen ze kennis maken met de bijzondere Canadese vlag. De dag eindigt bij Fort Garry Horse in Doetinchem.



Op zondag lopen de Canadezen van Baak naar Almen. Op beide dagen gaan de negentig mensen via de route die hun vader of opa in maart 1945 ook liepen. Toen bevrijdden ze de Achterhoek.



Later deze week gaat de club nog naar Apeldoorn, Breda en Zeeland. Daar zal de pelgrimage eindigen.