Carnaval tussen hoop en vrees: ‘We stellen beslissingen over het doorgaan zo lang mogelijk uit’

,,We stellen beslissingen over het doorgaan van het gala en carnaval zo lang mogelijk uit’’, zegt Patrick Berendsen, organisator van De Umdraeyers in Doetinchem.



,,We hebben zes tot acht weken tijd nodig voor het organiseren. Dus moeten we in november besluiten nemen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet voor de hand ligt dat het carnaval doorgaat.’’