Carola stopt na 10 jaar met winkel in ‘Ibizastijl’ in Doesburg: ‘Eerst even niets en dan iets anders’

Nog een paar weken knallen en dan stopt het avontuur van Carola de Bake in Doesburg. 10 jaar lang verkocht ze kleding, sieraden en woonaccessoires in ‘Ibizastijl’ in de Kerkstraat, maar op 31 oktober is het klaar. ,,Het is goed zo al weet ik nu al dat ik de winkel heel erg ga missen”, zegt de 51-jarige.

Wat De Bake gaat doen is nog onbekend. ,,Ik weet het echt niet. Ik heb wel wat ideeën, maar ik ga eerst even niets doen. Wellicht dat ik daarna voor een baas ga werken of toch weer voor mijzelf. We zien het wel”, vertelt ze.

Quote Het is erg druk nu in de winkel en dat doet mij goed. Veel klanten willen persoon­lijk afscheid nemen Carola de Bake

Op 25 september wordt er in de binnenstad van Doesburg een grote modeshow gehouden en De Bake is daar nog bij. ,,Zeker weten. Ik wil op een mooie manier afscheid nemen van Doesburg en mijn vaste klanten. Eigenlijk is het afscheid nemen al begonnen nadat ik mijn vertrek op Facebook heb aangekondigd. Het is erg druk nu in de winkel en dat doet mij goed. Veel klanten willen persoonlijk afscheid nemen.”

De Bake is niet over een nacht ijs gegaan. Ze liep al een jaar rond met het idee om te stoppen. ,,Ik begon te twijfelen en dacht: ‘wil ik dit nog?’. Ik ben nu 51 jaar en heb nog de leeftijd dat ik iets anders kan aan doen.”

Dankbaar is De Bake klanten die in coronatijd bestellingen bij haar zijn blijven plaatsen. ,,Dat was voor iedereen een lastige tijd”, zegt De Bake, die niet weet wat er in haar winkelpand komt. ,,Maar het zal niet lang leeg staan, vermoed ik. Ik heb van de pandeigenaar begrepen dat er veel animo voor is.”

Volledig scherm Carola de Bake. © Zin