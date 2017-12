Carsten (21) knokt zich terug na ernstige val op trampoline: 'Met mijn onderlichaam kan ik niets meer'

Twee nekwervels zijn gebroken. In het ziekenhuis blijkt dat het niet zomaar een breuk is: Carsten loopt een dwarslaesie op tot ongeveer aan zijn nek. De complicaties stapelen zich op, het is afwachten hoe Carsten eruit komt. Zeven weken ligt hij op de intensive care. Daarna verblijft hij dertien weken in een revalidatiecentrum. In die periode stelt Carsten zichzelf al doelen. Hij wil zo snel mogelijk van een elektrische naar een meer reguliere rolstoel. Dan valt niet meteen op dat hij verlamd is en zijn handen en armen niet precies doen wat hij wil.



In de zomer is zijn situatie opnieuw kritiek. Hij heeft een zwelling in zijn nek en wordt in een week tijd acht keer geopereerd. Na twaalf weken in het ziekenhuis en evenzoveel weken in het revalidatiecentrum, mag hij eindelijk weer naar huis. Terug naar de Achterhoek, naar vrienden en familie.