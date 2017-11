Cel voor Winterswijker die door agenten is neergeschoten na dreigen met mes

over de grens Wielrenner overlijdt week na botsing op maaimechanisme achter tractor

15:19 STADTLOHN - Een 69-jarige wielrenner uit het Duitse Stadtlohn is afgelopen week overleden in het ziekenhuis in Enschede, aan de verwondingen die hij iets meer dan een week eerder opliep bij een aanrijding in zijn woonplaats. Daarbij botste hij op een maaimechanisme, dat achter een tractor was bevestigd.