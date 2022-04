Christenen zingen op de Bleek en zoeken verbinding met stad en ‘The Passion’

Hoe is het idee van de Praise & Pray ontstaan?

,,Heel spontaan eigenlijk. The Passion komt er aan. Een verhaal van hoop, nieuw leven, Pasen. We merken allemaal dat er wat staat te gebeuren in de stad. We willen dat als christenen graag ondersteunen door God erbij te betrekken. Dat doen we door samen te zingen en te bidden.”