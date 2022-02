City Lido in Groenlo gaat testen voor toegang met carnaval: ‘Daardoor duizenden bezoekers welkom’

Door te testen voor toegang kunnen er zaterdag ongeveer 1200 bezoekers naar binnen en op zondag zijn het er liefst 3000. Als er niet getest wordt geldt een maximum van 500 bezoekers per zaal. Op maandag en dinsdag kan er zonder toegangstest gefeest worden.



,,Zondag is het hier traditioneel gezien het drukst. We verwachten dat er op deze dag veel mensen van buitenaf naar Groenlo komen, dus om een grote toeloop én teleurstellingen te voorkomen hebben we hiervoor gekozen”, zegt City Lido-exploitant Erwin de Roo.