Controle aan de deur of check bij de kassa? Winkels met horeca gaan verschillend om met coronapas

De boerderij in oorlogs­tijd: 'Met kleine verhalen de grote geschiede­nis vertellen'

11:15 AALTEN - Wie de boerderij aan de Markt in Aalten binnenstapt, ziet een keur aan oude, vooral agrarische gebruiksvoorwerpen. Doel is om bezoekers een beeld te geven van het boerenleven in grootmoeders tijd.