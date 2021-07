Coronabesmettingen lopen weer op in Achterhoek: Doetinchem scoort het slechtst en gaat meer controleren

Thuiszorg in de Achterhoek luidt de noodklok: door tekort aan personeel dreigen wachtlijs­ten

15 juli WINTERSWIJK / DOETINCHEM - Thuiszorginstellingen in de Achterhoek luiden de noodklok over de bezetting binnen de thuiszorg de komende zomerperiode. Door een tekort aan zorgmedewerkers vanwege de vakantie en corona dreigen in delen van de regio wachtlijsten te ontstaan in de thuiszorg. Wel blijft acute noodhulp en palliatieve zorg verzekerd.