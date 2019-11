Cursus Duits voor winkelpersoneel kan de omzet opstuwen van Achterhoekse bedrijven

WINTERSWIJK / DOETINCHEM - ' Kan ich Ihnen helfen ? Wat kan ik voor u doen?, maar dan in het Duits. Het lijkt een eenvoudig zinnetje. Maar veel winkelpersoneel in Achterhoekse ondernemingen heeft inmiddels in de gaten dat zo'n zinnetje goud waard kan zijn.

Veel steden in de Achterhoek krijgen potentiële klanten over de vloer uit de Duitse grensstreek. ,,En die klant is heel gevoelig voor de manier waarop hij of zij wordt benaderd’’, weet Tycho Geurkink. Hij verzorgt voor verschillende gemeente in de Achterhoek speciaal voor winkelpersoneel cursussen Duits. In Winterswijk en in Doetinchem is al ervaring opgedaan met de taalcursus. De resultaten zijn veelbelovend. Binnenkort komen de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterwijk weer aan de beurt met cursussen Duits voor winkelpersoneel, voor vrijetijdseconomie en voor horecapersoneel.

Correct toegesproken

Geurkink weet uit ervaring dat Duitse klanten het buitengewoon op prijs stellen als zij correct worden toegesproken. ,,Alleen al de begroeting zegt veel. Het is prettig als je weet dat je Guten Tag zegt als iemand je winkel binnenkomt. En dat je je diensten kunt aanbieden door te zeggen 'Kann ich Ihnen helfen?’’’'

Winkelpersoneel krijgt een aantal taalvaardigheden aan gedragen en neemt ook oefenmateriaal mee naar huis. Maar wat volgens Geurkink zeker even veel waard is , is het zelfvertrouwen dat door de cursussen groeit bij de mensen klanten bedienen. ,,We oefenen situaties waardoor iemand met zelfvertrouwen in de winkel staat zonder te hoeven denken: wat zeg ik als er een Duitse klant binnenkomt. Dat zelfvertrouwen draag je uit en voelt prettig voor de klant.’’

Vertrouwen bij de klant

Duitse klanten waarderen het als winkelpersoneel een mondje Duits speekt. Dat kan volgens Geurkink mede bepalen of een klant uiteindelijk tot kopen overgaat. ,,Het geeft ook vertrouwen bij de klant. We helpen cursisten door vaardigheden te leren. Dat gaat over vragen stellen in het Duits, hoe je kunt antwoorden op een nette manier. In de korte cursus die enkele uren duurt dragen we ook Duitse omgangsvormen en cultuur aan. Het is handig als je daar iets meer van weet.’’

Weet wat bedoeld is

Zo kunnen vergissingen worden voorkomen. Geurkink: ,,Als een Duitse klant zegt: ‘Ich krieg zwei Kaffee’ zegt hij niet onbeschoft ‘Ik moet twee koffie’ maar hij bedoelt alleen maar: ik wil graag twee koffie. Het is goed om dat te weten. Zo zijn er meer do's en don'ts die we kunnen bijbrengen in de korte tijd.’’