D66 stelt vragen aan de minister over oranje akkers

Aanleiding voor de Kamervragen is het artikel Natuurclubs willen af van landbouwgif dat akkers oranje kleurt in De Gelderlander van zaterdag 21 april. De Groot wil onder meer weten of Schouten het gebruik van het landbouwgif glyfosaat (merknaam Roundup) wenselijk vindt, 'lettend op de gevolgen voor de waterkwaliteit, biodiversiteit, de bodem en insecten'. In het bijzonder wil hij de mening van de minister weten over de inzet van glyfosaat op grasland dat in bezit is van natuurorganisaties en overheden.