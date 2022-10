Daan Reintjes superieur op halve marathon van Doetinchem

Tiny houses voor groep van acht huishou­dens in nieuwbouw­wijk De Kwekerij in Doetinchem

DOETINCHEM - Een groep van acht huishoudens krijgt een plek in tiny houses in nieuwbouwwijk De Kwekerij in Doetinchem. Totaal komen er dertien superkleine woningen in de wijk die volgend jaar verrijst op en nabij de voormalige voetbalvelden van Viod.

9:10