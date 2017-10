Dader dodelijke aanval met hamer reed in auto met Duits kenteken

Omdat het voertuig flinke schade opliep door de aanrijding, hoopt de politie dat mensen de auto opgemerkt hebben. Onder meer de voorruit aan de bijrijderskant en het voorwiel raakten beschadigd. Waar het voertuig nu is, is nog onbekend. De politie sluit niet uit dat de auto in de buurt van Winterswijk is achtergelaten.



Mensen die de beschadigde blauwe Golf gezien hebben, of die foto's of videobeelden van het voertuig hebben, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.



Lulaj werd na de aanval door omstanders geholpen en verbonden, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Maandag maakte zijn dochter bekend dat haar vader was overleden.