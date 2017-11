'Dader gruwelijke moord op mijn man móét gevonden worden'

,,We hebben 22 uur naast hem gezeten in het Radboud-ziekenhuis, hopend op een wonder’’, zegt dochter Nushe (23). ,,Maar hij is alleen maar in coma geweest. Hij heeft nog geen vinger bewogen. Ze hebben hem nog wel geopereerd, dat heeft niet geholpen. Hij was al hersendood toen hij in het ziekenhuis aankwam. Maandagochtend om 11.00 uur is hij overleden. We waren er allemaal bij.’’



Als het goed is – en het lichaam op tijd wordt vrijgegeven – kan de Winterswijkse man eind deze week begraven worden in zijn geboorteplaats Deqan in Kosovo. Zijn vrouw en vier kinderen gaan mee. Het lichaam wordt nu nog onderzocht op de doodsoorzaak. Hoewel het overduidelijk lijkt, moet het toch door het NFI officieel worden vastgesteld.