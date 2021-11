‘De 10 van Berlijn’ mogen niet vergeten worden: Doesburgers krijgen plaquette

Het waren min of meer de eerste Doesburgse slachtoffers burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Toch is het verhaal van ‘de 10 van Berlijn’ niet echt bekend in het Hanzestadje. Daar moet nu verandering in komen. Op de gevel van streekmuseum De Roode Tooren in het oude centrum prijkt sinds zondag een plaquette met de namen van de Doesburgers die in 1940 om het leven kwamen.



Het herinneringsbord werd zondag onthuld in het bijzijn van enkele kinderen en kleinkinderen van de ‘10 van Berlijn.’ Een emotioneel moment voor hen, zo gaf initiatiefnemer Rinus Rabeling van de Historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en De Roode Tooren aan. ,,Ook al is het heel lang geleden, het gaat om familie. In de afgelopen decennia werden de 10 van Berlijn een enkele keer genoemd tijdens een herdenking op 4 mei, maar daar bleef het dan wel bij. De plaquette moet ervoor zorgen dat de Doesburgse slachtoffers in Berlijn niet vergeten worden”, zei Rabeling.