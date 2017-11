De Achterhoekse jongen die de ramp met de Phoenix overleefde

Een 10-jarige jongen klimt vanuit de reddingsboot op de kade, kijkt de ochtend van 21 november 1847 over Lake Michigan en ziet in de verte stoomboot Phoenix branden. Zijn ouders, broers en zussen heeft hij niet meer gezien sinds hij een uur geleden van boord in de reddingsboot sprong. Hij is de enige overlevende van de familie die in september Winterswijk inruilde voor een nieuw bestaan in de Verenigde Staten.



De jongen bestaat tot dusverre alleen in het hoofd van Bert Wagendorp. De journalist en columnist van de Volkskrant schrijft een roman over de ramp met de Phoenix. Het boek staat symbool voor de grote trek van emigranten in het algemeen, zoals nu vanuit Afrika naar Europa.