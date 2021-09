De boerin is in opkomst: ‘Ik voel me écht geen vreemde eend in de bijt’

LAAG-KEPPEL - De boerin is in opkomst. Niet de vrouw die in het voorhuis voor de kinderen zorgt, maar de dame tussen de koeien, in de stal. Dat is soms even wennen, blijkt op het erf van Nienke Putman-Regelink. ,,Ja, er vraagt wel eens iemand waar de boer is.”